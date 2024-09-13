حزب الله ينشر رسالة السنوار إلى نصر الله.. هذا ما قاله عن هنيّة والمقاومة

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن مضمون برقية أرسلها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، قال السنوار “تلقينا ببالغ التقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية بشهدينا ورفيق دربكم في الجهاد والمقاومة، وفقيد الأمة القائد المجاهد اسماعيل هنية (أبو العبد) ومرافقه”.

الإسناد والدعم في محور المقاومة

وحسب الرسالة، ثمّن السنوار، تعزية نصر الله باستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية، كما شكره على تضامنه من خلال الإسناد والدعم في جبهات محور المقاومة.

وأضاف السنوار مخاطبًا نصر الله “شاكرين لكم تضامنكم الممزوج ‏بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبّرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً ‏وانخراطاً في هذه المعركة، سائلين الله تعالى أن يبارك مسعاكم، ويحفظكم وبلادكم من كل سوء”.

وقال “يرتقي شهيدنا القائد رمز الأمة وفلسطين أبو العبد (هنية) في معركة طوفان الأقصى، إحدى أشرف معارك ‏شعبنا الفلسطيني التاريخية تأكيداً على أن دماء ‏قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا”.

“حماس ستبقى دوماً ثابتة”

وأكد السنوار أن حركة حماس “ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا”.

وأوضح أن في مقدمة هذه المبادئ ‏”وحدة الشعب الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، ووحدة الأمة وفي القلب منها محور المقاومة في وجه ‏المشروع الصهيوني دفاعاً عن أمتنا ومقدساتنا حتى دحر الاحتلال وكنسه ‏عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وفي 6 من أغسطس/ آب الماضي اختارت حركة حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية في 31 من يوليو/تموز بهجوم قالت طهران إن إسرائيل تقف خلفه.

ومنذ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها، حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.