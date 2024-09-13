حماس تعلن عن اجتماع “مهم” في غزة مع فصائل فلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن عقد اجتماع ثلاثي “مهم” في قطاع غزة مع جبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية، في تحد واضح لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت (حماس) في بيان، اليوم الجمعة، أن الاجتماع “يأتي في ظل معركة طوفان الأقصى والحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفي محاولة منه لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية”.

وعبّر الأطراف الثلاثة “عن تقديرهم العميق للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وفي كافة أماكن تواجده”، وأشادوا بصموده الذي وصفوه بـ”الأسطوري”، وبطولاته المستمرة ضد الاحتلال.

وأكدوا أن “القوى الوطنية الفلسطينية وحدها هي التي ستقرر مسار المرحلة المقبلة بعد الحرب، وأن المستقبل السياسي للفلسطينيين يجب أن يكون نابضًا بالهوية الفلسطينية الخالصة”.

اتفاق بيجين

وفي هذا السياق، دعا المجتمعون إلى “ضرورة العمل الفوري على تنفيذ اتفاقات الإجماع الوطني، بما في ذلك اتفاق بيجين”، مؤكدين أهمية إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، توصل 14 فصيلًا فلسطينيًا إلى اتفاق بعد اجتماع في الصين، وكان من أبرز بنوده الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية “كافة في إطار منظمة التحرير”، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

شروط المقاومة

كما أكد الاجتماع أنه “لن يكون هناك أي اتفاق مع الاحتلال دون تلبية المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، وكسر الحصار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلى جانب تحقيق صفقة تبادل أسرى عادلة”.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على “أهمية حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية”، داعين إلى اتخاذ “إجراءات صارمة بحق كل من يحاول الإخلال بالأمن أو زعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني”.