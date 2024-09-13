“حيّوا الأردني النشامى”.. مسيرة حاشدة في طنجة المغربية تهتف لـ”ماهر الجازي” (شاهد)

تظاهر آلاف المغاربة مساء الخميس في مدينة طنجة تضامنًا مع غزة، وهتفوا باسم الأردني ماهر الجازي، منفذ عملية معبر الكرامة الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

وانطلقت المظاهرة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين، من ساحة مسجد طارق بن زياد مساء أمس، قبل التوجه إلى وسط المدينة.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم استمرار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في هذه اللحظات .. مسيرة مغربية حاشدة بمدينة طنجة ترفع التحية للشهيد ماهر الجازي بطل عملية الكرامة بالأردن. 📌 الخميس 12 شتنبر 2024 pic.twitter.com/4TrpDLV1wo — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) September 12, 2024

إشادة بماهر الجازي

وردد المشاركون شعارات مؤيدة للفلسطينيين والمقاومة، وأخرى تشيد بعملية معبر الكرامة، منها “طنجة النخوة والشهامة، حيوا الأردني النشامى، حيوا شهيد الكرامة. من قلب الأردن طلعت شهادة، الشهيد البطل الماهر الجازي”.

كما ندد المتظاهرون بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الثلاثاء بحق النازحين في خيامهم بمنطقة المواصي المصنفة آمنة في خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

وتتواصل في المغرب حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات، وحملات تبرع، يشارك فيها المغاربة بشكل إسبوعي.

وقُتل 3 إسرائيليين الأحد بعملية إطلاق نار في معبر الكرامة، الذي يعرف أيضا بمعبر الملك حسين أو معبر اللنبي، بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، نفذها سائق الشاحنة الأردني ماهر ذياب حسين الجازي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 40 ألف شهيد وأكثر من 94 ألف جريح، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.