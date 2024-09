رفض خوض مناظرة ثانية.. ترمب وهاريس يجوبان الولايات المتأرجحة لكسب “أصوات حاسمة”

أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس قبل انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وعبر منصة (تروث سوشيال)، كتب ترامب “لن تكون هناك مناظرة ثالثة!”، بعد مشاركته في مناظرة مع مع هاريس، الثلاثاء الماضي، ومن قبلها أمام الرئيس جو بايدن في يونيو/حزيران المنصرم.

وقالت هاريس التي كانت تتحدث في تجمع انتخابي بعد وقت قصير من نشر ترامب تدوينته “أعتقد أننا مدينون للناخبين بإجراء مناظرة أخرى”.

بيَّن استطلاع رأي أجرته رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس، نُشر أمس الخميس، أن 53% من الناخبين الذين قالوا إنهم سمعوا عن مناظرة الثلاثاء قالوا إن هاريس فازت مقابل 24% لصالح ترامب.

وأظهر الاستطلاع أن 54% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن المناظرة الوحيدة بين ترامب وهاريس كافية، بينما أراد 46% إجراء مناظرة ثانية.

وأفاد استطلاع رأي أجرته شبكة (سي إن إن) ونُشر بعد المناظرة أن أغلبية مشاهدي المناظرة قالوا إن هاريس تفوقت على ترامب، وأظهر استطلاع رأي أجرته (يوغوف) أن 54% من المشاركين قالوا إن هاريس فازت، بينما قال 31% إن ترامب هو الفائز.

ذكرت العديد من التعليقات المحافظة وبعض مؤيدي ترامب أن هاريس تفوقت عليه في المناظرة، لكن ترامب كتب في منشوره الخميس “عندما يخسر ملاكم مباراة، تكون أول كلمات يقولها: أريد إعادة المباراة”.

وأضاف “الاستطلاعات تظهر بوضوح أنني فزت بالمناظرة ضد الرفيقة كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين اليسارية الراديكالية، ليلة الثلاثاء، وسرعان ما دعت إلى مناظرة ثانية”.

وكتب ترامب في منشوره على (تروث سوشيال) “كامالا يجب أن تركز على ما كان ينبغي عليها فعله خلال السنوات الأربع الماضية تقريبا. لن تكون هناك مناظرة ثالثة!”

When a prizefighter loses a fight, the first words out of his mouth are, “I WANT A REMATCH.” Polls clearly show that I won the Debate against Comrade Kamala Harris, the Democrats’ Radical Left Candidate, on Tuesday night, and she immediately called for a Second Debate. She and…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 12, 2024