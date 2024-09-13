روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين اتهمتهم بـ”التجسس” ولندن ترد

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الجمعة إنه ألغى اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في موسكو بعدما أظهرت تصرفاتهم إشارات على القيام بأعمال تجسس وتخريب.

وذكر الجهاز أن لديه وثائق تظهر أن إدارة مسؤولة عن أوربا الشرقية وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية البريطانية في لندن تنسق ما أسماه “تصعيد الوضع السياسي والعسكري”، ومكلفة بضمان هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف الجهاز في بيان “وبالتالي، تعطي الحقائق التي تكشفت أسبابا لاعتبار أنشطة الدبلوماسيين البريطانيين الذين أرسلتهم الإدارة إلى موسكو تهديدا لأمن روسيا الاتحادية”.

“تجسس وتخريب”

قال الجهاز الروسي في بيانه “في هذا الصدد، وبناء على الوثائق التي قدمها جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وردًا على الخطوات العديدة غيرالودية التي اتخذتها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية بالتعاون مع الأجهزة المعنية اعتماد ستة أعضاء من القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو تبين أن تصرفاتهم تحمل إشارات على التجسس والتخريب”.

وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي أسماء الدبلوماسيين الستة وعرض صورا لهم. وقال أحد موظفي الجهاز لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية “لم يفهم الإنجليز تلميحاتنا عن الحاجة إلى وقف هذه الممارسة (القيام بأنشطة استخبارية داخل روسيا)، لذلك قررنا أن نبدأ بطرد هؤلاء الستة”.

خطوات أخرى

وذكر الجهاز أن روسيا ستطلب من دبلوماسيين بريطانيين آخرين العودة إلى بلادهم إذا تبين أنهم منخرطون في أنشطة مماثلة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن أنشطة السفارة البريطانية في موسكو تجاوزت بكثير الأعراف الدبلوماسية واتهمتها بتعمد تنفيذ نشاط يهدف إلى الإضرار بالشعب الروسي.

بريطانيا ترفض الاتهامات الروسية

في المقابل، رفضت الحكومة البريطانية، اتهامات روسيا ضد ستة من دبلوماسييها في موسكو بالتجسس، معتبرة أنه “لا أساس على الإطلاق” لذلك.

وقالت وزارة الخارجية في لندن إن الكرملين سحب اعتمادات الدبلوماسيين الشهر الماضي “ردًا على نشاط تديره الدولة الروسية في أنحاء أوربا والمملكة المتحدة”، مضيفة في بيان “نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية”.

يذكر أن بريطانيا من أبرز الداعمين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤخرا التزام بلاده الكامل بمواصلة دعم أوكرانيا.