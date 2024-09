سرقة حقيبة الوزيرة المسؤولة عن مكافحة الجريمة في بريطانيا خلال مؤتمر للشرطة

صرّح مسؤول بريطاني الخميس لوكالة رويترز بأن حقيبة ديانا جونسون، الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة، سُرقت في مؤتمر لضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا، وذلك في وقت كانت تتحدث فيه عن مشكلة السرقات والسطو على المتاجر.

ووقعت الحادثة عندما كانت الوزيرة تشارك في مؤتمر لأفراد الشرطة في وسط إنجلترا يوم الثلاثاء. وأعلنت في كلمتها عن خطط لتدريب مزيد من قوات الشرطة.

وقال المسؤول الحكومي إن حقيبة جونسون تعرضت للسرقة في أثناء المؤتمر دون أن يتم رصد أي خطر أمنى. وقالت جونسون في كلمتها إن بريطانيا “تعاني من تفشي السلوكيات المعادية للمجتمع والسرقة والسطو على المتاجر”.

وأعلنت شرطة وركشير أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة السرقة وجرى إطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت صحيفة ذا غارديان أن الوزيرة قالت في كلمتها أمام ضباط الشرطة إن الحكومة ترغب في “استعادة احترام دور القانون في الشوارع البريطانية، واستعادة احترام الشرطة التي للأسف تراجعت لسنوات طويلة”.

Pleasure to speak at the @policesupers conference. We have a mission to tackle serious crime, antisocial behaviour and restore neighbourhood policing. What I've seen in my short time in this role has given me renewed confidence that we'll succeed. https://t.co/BAWbH22QgZ

— Diana Johnson DBE MP 🇬🇧🇺🇦🌈 (@DianaJohnsonMP) September 11, 2024