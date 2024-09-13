سمّمها مستوطنون.. نفوق أكثر من 50 رأس غنم لـ”عرب المليحات” في أريحا (شاهد)

تسبب مستوطنون، بنفوق عشرات من رؤوس الأغنام، إثر تسميمها، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستوطنين تسببوا، فجر اليوم الجمعة، بنفوق عدد من رؤوس الأغنام، وذلك بعد تسميمها، في تجمع عرب المليحات.

“وضع السم في المياه”

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن المشرف العام لمنظمة (البيدر) للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن الدلائل تشير إلى أن السم وضع في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق أكثر من 50 رأسا منها، تعود للشقيقين سليمان ومحمد علي مليحات.

وأضاف المشرف العام للمنظمة، أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من اعتداءات المستوطنين المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

اعتداءات يومية

وفي أواخر أغسطس الماضي، نشرت المنظمة تقريرا ذكرت فيه، أن التجمعات البدوية وفي مختلف مناطق تواجدها، تواجه اعتداءات يومية من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، حيث تجاوز عدد الاعتداءات 3000 منذ بداية العام الجاري.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدوية، بأن هذه التجمعات تتعرض للهجمات من قبل المستوطنين والهدم المستمر على يد الاحتلال، وقال إن البدو يعيشون حربًا وجودية مستمرة.

وأشار إلى تزايد الاعتداءات في منطقة الأغوار، مشيرًا إلى أن المستوطنين قاموا في الآونة الأخيرة بقطع أنابيب المياه عن تجمع “عرب المليحات” وأجبروا 14 عائلة على الترحيل الجماعي من قرية أم الجمان.

وأكد أن التجمعات البدوية تشكل خط الدفاع الأول عن الأغوار من خلال تمسكهم بأرضهم وصمودهم أمام التهديدات، وقال إن الاحتلال يستخدم سياسة “الاستيطان الرعوي” للسيطرة على أراضي البدو من خلال الاعتداء على الرعاة ومصادرة مواشيهم وممتلكاتهم.

وتصعّد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة.