شاهد: فلسطينيون يلجأون لسجن “أصداء” بعد استهداف الاحتلال للخيام وأماكن النزوح

حلّ فلسطينيون نزحوا قسرًا من منازلهم بسبب صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، محل السجناء في “سجن أصداء” غربي المدينة.

واضطر النازحون للجوء إلى زنازين السجن المظلمة التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة البشرية لعدم توفر أماكن أخر لإيوائهم، محاولين النجاة من أهوال الحرب المستمرة منذ 11 شهرًا.

التقت الجزيرة مباشر مع النازحين في السجن، حيث أكدوا صعوبة الأوضاع التي يعيشونها في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت إحدى النازحات “المكان يظل غير صالح للسكن، لا توجد مطابخ ولا حمامات، كل شيء نشتريه، من مياه وغذاء وأي شيء”.

وظهر ابنها وهو مصاب بأمراض جلدية ظهرت جليّة على وجهه وأجزاء من جسده، واشتكت والدته من عدم وجود أي دواء لعلاج الأطفال.

وأشارت نازحة أخرى إلى مفارقة عن وضع السجن قبل الحرب وبعده “كانوا يجلبون الطعام للسجناء، بينما الآن لا يوجد لا طعام ولا مياه، وننام جوعى”.

ويتكون السجن من 3 طوابق، لذلك يضطر النازحون لحمل المياه من مسافات بعيدة، ثم يواجهون مشقة أخرى بالصعود بها إلى الطوابق العليا، وقال أحد الأطفال، إنه “مجبر” لفعل ذلك 3 مرات يوميًا لإيصال المياه لأفراد أسرته المكونة من 7 أفراد.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حكومة غزة سراح السجناء خوفًا من تعرضهم للقصف الإسرائيلي داخل السجن، خاصة أن العديد من مقرات الحكومة قد قصفت، بما في ذلك السجون.