شجار انتهى بإطلاق نار.. إصابة خطرة لأمريكي “يدعم فلسطين” برصاص مؤيدين لإسرائيل (فيديو)

أصيب رجل بطلق ناري من قبل مجموعة من داعمي إسرائيل في مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، مساء أمس الخميس، وقالت السلطات إنه إصابته حرجة.

وأعلنت السلطات الأمريكية إصابة رجل مؤيد لفلسطين، بطلق ناري بعد وقوع اشتباك بينه وبين عدد من الأشخاص في مدينة نيوتن.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة ميدلكس (ماريان رايان) إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 06:40 مساء الخميس بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي واشنطن وهارفارد.

وأشارت إلى أن مجموعة من المناصرين لإسرائيل كانوا يقفون على جانب من الشارع وتبادلوا الجدال الحاد مع شخص يمشي على الجانب الآخر من الشارع.

A man wearing a Palestinian pin was shot in the stomach this evening after he charged through traffic and tackled a pro-Israel Iraq war veteran in Newton, Massachusetts.pic.twitter.com/Ix5JEJaJNp

— Kassy Akiva (@KassyAkiva) September 13, 2024