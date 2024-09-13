شجار انتهى بإطلاق نار.. إصابة خطرة لأمريكي “يدعم فلسطين” برصاص مؤيدين لإسرائيل (فيديو)

أصيب رجل بطلق ناري من قبل مجموعة من داعمي إسرائيل في مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، مساء أمس الخميس، وقالت السلطات إنه إصابته حرجة.

وأعلنت السلطات الأمريكية إصابة رجل مؤيد لفلسطين، بطلق ناري بعد وقوع اشتباك بينه وبين عدد من الأشخاص في مدينة نيوتن.

ضرب وإطلاق نار

وقالت المدعية العامة لمقاطعة ميدلكس (ماريان رايان) إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 06:40 مساء الخميس بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي واشنطن وهارفارد.

وأشارت إلى أن مجموعة من المناصرين لإسرائيل كانوا يقفون على جانب من الشارع وتبادلوا الجدال الحاد مع شخص يمشي على الجانب الآخر من الشارع.

🚨BREAKING🚨 A man wearing a Palestinian pin was shot in the stomach this evening after he charged through traffic and tackled a pro-Israel Iraq war veteran in Newton, Massachusetts.pic.twitter.com/Ix5JEJaJNp — Kassy Akiva (@KassyAkiva) September 13, 2024

إصابة تهدد الحياة

وذكرت أن الرجل اندفع بسرعة كبيرة باتجاههم.. ثم تعرض لإطلاق نار من شخص بين المجموعة المؤيدة لإسرائيل وتم نقله إلى المستشفى بإصابة تهدد حياته.

وأكدت المدعية العامة لمقاطعة ميدلكس أنه تم القبض على مطلق النار وفتح تحقيق في الحادث.

🚨 – Flash – 🚨 A man wearing a Palestinian pin was shot in the stomach this evening after he charged through traffic and tackled a pro-Israel Iraq war veteran in Newton, Massachusetts. pic.twitter.com/V5bmDyCaaM — War Is Coming (@WarIsComing_0) September 13, 2024

مشاجرة انتهت بطلق ناري

وأظهر مقطع فيديو متداول للحادث المجموعة المناصرة لإسرائيل وهي تقول للرجل الذي كان يسير على الجانب الآخر من الشارع ويضع رمز فلسطيني ” أنت غبي جدا”.

ورد الرجل عليهم “أنتم مرضى وتدعمون الإبادة الجماعية” ثم اندفع مسرعا باتجاههم وانقض على أحدهم قبل أن يسمع صوت طلق ناري أصيب به واعتداء مجموعة من الأشخاص عليه.