سياسة|الولايات المتحدة

شجار انتهى بإطلاق نار.. إصابة خطرة لأمريكي “يدعم فلسطين” برصاص مؤيدين لإسرائيل (فيديو)

في ولاية ماساتشوستس

مدة الفيديو 01 minutes 42 seconds
13/9/2024-|آخر تحديث: 13/9/202412:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب رجل بطلق ناري من قبل مجموعة من داعمي إسرائيل في مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، مساء أمس الخميس، وقالت السلطات إنه إصابته حرجة.

وأعلنت السلطات الأمريكية إصابة رجل مؤيد لفلسطين، بطلق ناري بعد وقوع اشتباك بينه وبين عدد من الأشخاص في مدينة نيوتن.

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ضرب وإطلاق نار

وقالت المدعية العامة لمقاطعة ميدلكس (ماريان رايان) إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 06:40 مساء الخميس بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي واشنطن وهارفارد.

وأشارت إلى أن مجموعة من المناصرين لإسرائيل كانوا يقفون على جانب من الشارع وتبادلوا الجدال الحاد مع شخص يمشي على الجانب الآخر من الشارع.

إصابة تهدد الحياة

وذكرت أن الرجل اندفع بسرعة كبيرة باتجاههم.. ثم تعرض لإطلاق نار من شخص بين المجموعة المؤيدة لإسرائيل وتم نقله إلى المستشفى بإصابة تهدد حياته.

وأكدت المدعية العامة لمقاطعة ميدلكس أنه تم القبض على مطلق النار وفتح تحقيق في الحادث.

مشاجرة انتهت بطلق ناري

وأظهر مقطع فيديو متداول للحادث المجموعة المناصرة لإسرائيل وهي تقول للرجل الذي كان يسير على الجانب الآخر من الشارع ويضع رمزا فلسطينيا ” أنت غبي جدا”.

ورد الرجل عليهم “أنتم مرضى وتدعمون الإبادة الجماعية” ثم اندفع مسرعا باتجاههم وانقض على أحدهم قبل أن يسمع صوت طلق ناري أصيب به واعتداء مجموعة من الأشخاص عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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