عقَبتان تجبران ثلث شركات التكنولوجيا المحلية على نقل عملياتها خارج إسرائيل

قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.

ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها خارج البلاد مع فقدان الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته أمس الخميس شركة (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في شهر أغسطس/آب الماضي، بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا، أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل -محرك النمو في البلاد- يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل.

وأبلغ 49% من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، كما أعرب 31% فقط عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.

وزاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.

وبما أن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو وبقاء الشركات الناشئة المحلية في الأشهر الاثني عشر الماضية، فقد أفادت 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها نقلت بالفعل بعض عملياتها خارج إسرائيل أو توسّعت عالميًا.

وفي حديثه إلى المؤسسين والمستثمرين على حد سواء، قال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، للصحيفة “لقد انتقلوا إلى روتين في وضع الأزمة للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرارية الأعمال، لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا لمدة زمنية معينة، الأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدًا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.

