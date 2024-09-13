فقط في غزة.. شنطة المدرسة لا تحمل الكتب والألوان بل “حقيبة نجاة” من غدر الاحتلال (شاهد)

في غزة، لم تعد شنطة المدرسة مجرد وسيلة لحمل الكتب والدفاتر، بل تحوّلت إلى رمز لصمود العائلات الفلسطينية في ظل الحرب والدمار، حيث كانت قبل الحرب، تعبر عن براءة الطفولة، مليئة بأحلام الصغار وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق.

كان اختيار شنطة المدرسة حدثًا عائليًا يتكرر كل عام، تُعِدُّ العائلة طفلها للعام الدراسي الجديد بحب وشغف، وهي تحمل أحلامهم المشتركة بالتعليم والأمل.

حقيبة نجاة

وقال عدد من الأطفال الذين عاشوا هذه التجارب، إن شنطة المدرسة لم تعد بالنسبة لهم وسيلة لحمل الكتب والذهاب إلى المدرسة كما في السابق، بل تحولت إلى حقيبة نجاة تحوي كل ما يحتاجونه إذا ما اضطروا إلى النزوح فجأة.

وقال أحد الأطفال “كنت أحب شنطة المدرسة لأنها كانت تحمل كتبي وألواني، لكن الآن أضع فيها ملابسي لأننا قد نغادر بيتنا في أي لحظة”.

هذه الكلمات البسيطة من الأطفال تعكس واقعًا مأساويًا يعيشه أهل غزة، حيث أصبحت الشنطة الصغيرة التي كانت ترمز للبراءة والتعليم، تتحمل أعباء الحرب والنزوح.

حمل الذكريات بدلا من الكتب

وبينما يتحدث هؤلاء الأطفال عن تجربتهم، يلمع في أعينهم الخوف والأمل معًا، خوف من المستقبل المجهول وأمل بأن تعود أيامهم إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حيث كانت الشنطة وسيلة لتحقيق أحلامهم وليس حمل ذكريات الفرار المتكرر.

ولم تعد الشنطة مرتبطة بالمدرسة فقط، بل أصبحت جزءًا من ثقافة النزوح يحملها الأطفال فوق ظهورهم، لا باتجاه الفصول الدراسية بل نحو ملاجئ آمنة ومراكز إيواء، وستظل الحقيبة هي رمزًا للأمل، فكما كانت تحمل الكتب يوماً، فإنها الآن تحمل رغبة الحياة في ظل.