نواب بولنديون لبلينكن: لا نريد أن ندفع ثمن حروبكم (فيديو)

اعترض نواب بولنديون على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للعاصمة وارسو، وذلك ضمن جولة لبحث مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ونظم بعض النواب مؤتمرًا صحفيًا، أمس الخميس، وترأسهم النائب البولندي في البرلمان الأوروبي، غريغورز براون، وقال “بلينكن غادر إلى بلادك، غادر في أسرع وقت، اغرب عن وجهنا، لا نريدك هنا”.

وأضاف براون “الشعب البولندي لا يريد أن يدفع ثمن حروبك أو أن يموت من أجلها”.

وتابع براون “الإمبرياليون الكبار يلعبون لعبتهم الكبرى فوق رؤوس البولنديين والأوكرانيين”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

من جانبه، هاجم عضو حزب الكونفدرالية، رومان فريتز، سياسات الولايات المتحدة، قائلًا “أمريكا هي القوة المستفيدة من النزاع المسلح في أوكرانيا”، وتابع “الضحية هي الأمة الأوكرانية التعيسة”.

وزار بلينكن بولندا، مساء أمس الخميس، حيث التقى الرئيس أندجي دودا، ورئيس الوزراء دونالد توسك، ووزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي.

وتعد الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتحاول منذ بدء الحرب قبل عامين، توحيد جبهة مضادة روسيا تعمل على دعم أوكرانيا بالسلاح والمال.