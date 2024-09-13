واشنطن تقر صفقة “مقطورات دبابات” إلى إسرائيل تتجاوز قيمتها 164 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع لمقطورات نقل دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل تبلغ قيمتها 164.6 مليون دولار.

ووفقا للبيان فإن شركة “ليوناردو” ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وأن صفقة البيع تشمل آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.

تأتي الموافقة على هذه الصفقة تزامنا مع نقاش حول مطالبات بإطلاق تحقيق مستقل في مقتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار

وكانت الإدارة الأمريكية وافقت في 13 من أغسطس/آب الماضي على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، تتضمن طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية.

وذكرت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وافق على مبيعات طائرات إف-15 لإسرائيل بقيمة تقترب من 19 مليار دولار، علاوة على ذخيرة دبابات بقيمة 774 مليون دولار، وعربات مدرعة بقيمة 583 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتم تسليم المعدات العسكرية والذخائر لإسرائيل عام 2026، فيما سيتم تسليم طائرات إف-15 المقالة في عام 2029.

وتشن إسرائيل منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 40 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 94 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع.