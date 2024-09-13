ياسر العطا: لا سلام مع “الجنجويد” ولا جلوس مع من ساعدهم (فيديو)

أكد عضو مجلس السيادة السوداني مساعد قائد الجيش ياسر العطا، اليوم الجمعة، أنه لا اتفاق ولا سلام مع “الجنجويد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

كما أكد العطا، في كلمة أمام قادة وجنود سلاح المدفعية في مدينة عطبرة شمالي السودان، أنه لا جلوس مع من يساند قوات الدعم السريع سواء “سياسيا أو إعلاميا أو بكتابة التقارير المفبركة للمنظمات الأممية سيئة السمعة”، حسبما قال.

وأضاف العطا أن هناك من يساند قوات الدعم السريع تحت اسم “المدنيين”، قائلا إنه لا يعرف “الحكومة المدنية”، ولكنه يعرف “الحكومة الديمقراطية” التي تأتي عبر صناديق الانتخابات.

وأعرب عن الاستعداد لإجراء الانتخابات سواء الآن، أو بعد حسم المعركة مع قوات الدعم السريع.

واندلع القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي في منتصف إبريل/نيسان 2023، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وقبل أسبوع، دعا خبراء لجنة من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين ومواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

ورفضت الحكومة السودانية التوصيات التي قالت إنها تتجاوز حدود تفويض اللجنة، التي “تفتقد المهنية والاستقلالية”، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.