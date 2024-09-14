إطلاق 55 صاروخًا من لبنان تجاه إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رصده إطلاق نحو 55 صاروخًا من لبنان على الجليل الأعلى شمالًا، دون تسجيل إصابات.

وقال في بيان نشره على منصة إكس: “إلحاقًا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى عند الساعة 8:59 ـ 9:01، تم رصد نحو 35 صاروخًا من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أنه “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 8:17 في منطقة الجليل، رُصد نحو 20 صاروخًا من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات”.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن حزب الله أطلق صباح اليوم خلال دقائق معدودة نحو 20 صاروخًا على مدينة صفد، وكذلك على قرية عقبرة الواقعة في الجزء الجنوبي من المدينة.

وتابعت الصحيفة أن مدينة صفد شمال إسرائيل شهدت الليلة الماضية سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

وأضافت أنه في الأيام القليلة الماضية، عمل حزب الله على زيادة نطاق صواريخه وتركيزه في منطقة مدينة صفد وروش بينا وحتسور هجليليت وقرب مفرق عميعاد، بالجليل الأعلى.

وتبعد مدينة صفد عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو 41 كيلومترًا.

من جانبها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة قرب صفد بالجليل الأعلى، جراء سقوط صواريخ بما في ذلك بمناطق لم يتم إخلاؤها.

قصف موقع عسكري

من جانبه، قال حزب الله، اليوم السبت، في عدة بيانات عبر منصة تلغرام إنه قصف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وقصف الحزب قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وأعلن الحزب أيضًا عن استهدافه دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم-زبدين بصاروخ موجه وإصابتها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.

وأشار الحزب إلى أن الهجمات جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات “العدو الإسرائيلي” على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة خصوصًا في بلدتي ‏كفر رمان والأحمدية.

قصف بالطيران المسير

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف بالطيران المسير منصة إطلاق صواريخ بجنوب لبنان استهدفت منطقة الجليل، صباح السبت.

وأضاف الجيش أنه قصف أيضًا مبنى عسكريًا في كفر رمان وهاجم بنيران المدفعية عدة مناطق في جنوب لبنان.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تزامنًا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.