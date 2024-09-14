بصواريخ ومسيّرات انقضاضية.. حزب الله يقصف 11 موقعا إسرائيليا (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ 11 عملية ضد جيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

وقال الحزب إنه استهدف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في قاعدة “يفتاح إليفليط” شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

ونشر الحزب مشاهد توثق العملية، وبيّنت المشاهد لحظة إزالة أحد مقاتلي حزب الله الركام من فوق إحدى قاذفات الصواريخ المخبأة تحت الأرض، وذلك قبل أن يطلق منها الرشقة الصاروخية.

كما ذكر الحزب أنه استهدف موقعَي أبو دجاج والعبّاد التابعَين لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعبر سلسلة من البيانات المكتوبة، قال الحزب إنه استهدف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.

واستهدف الحزب دبابة “ميركافا” على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجَّه، مؤكدًا إصابته بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

وشن الحزب هجومًا جويًّا بمسيّرات انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، كما استهدف مرابض مدفعية ‏الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في المقرين.

كما شن الحزب هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على “تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات ‏شمونة”.

واستمر الحزب في استهدافه للتجهيزات ‏التجسسية، واستهدف اليوم التجهيزات في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة، مؤكدًا تدميرها.

وأشار كذلك إلى أنه استهدف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، إضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

كما أعلن الحزب، في وقت متأخر، استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.