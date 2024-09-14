بطول 13 كيلو مترًا.. إسرائيل تعرض للصحفيين أنفاقًا في جنوب قطاع غزة (فيديو)

اصطحب جيش الاحتلال الإسرائيلي صحفيين، أمس الجمعة، إلى أنفاق ادّعى أن جنوده اكتشفوها في جنوب قطاع غزة.

ولم يسمح جيش الاحتلال للصحفيين بدخول النفق الذي ادّعى العثور فيه على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليين في الأول من سبتمبر/أيلول في منطقة تل السلطان في رفح، لما قال إنها “أسباب أمنية”.

ونشر جيش الاحتلال لقطات تظهر ممرًا ضيقًا وعديم التهوية قال إنه يقع على عمق نحو 20 مترًا تحت الأرض، حيث ادّعى أن الأسرى كانوا محتجزين فيه ربما لأسابيع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري للصحفيين وهو يقف بجوار فتحة النفق “هناك متاهة كاملة من الأنفاق هنا في تل السلطان”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال “نحن بحاجة إلى أن نفعل كل ما في وسعنا بكل الوسائل لإعادتهم إلى ديارهم”، في إشارة إلى 101 أسير تقول إسرائيل إنهم لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نفق تل السلطان جزء مما وصفه الجيش بأنه شبكة كبيرة كشفت عنها القوات الإسرائيلية العاملة حول رفح بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال الجيش إن القوات كشفت عن أنفاق بطول 13 كيلومترًا تحت الأرض خلال الأشهر الماضية.

وأظهر جيش الاحتلال للصحفيين أيضًا نفقًا واسعًا كبيرًا بما يكفي لمرور شاحنة ادّعى أنه كان يؤدي إلى مصر ولكنه كان مغلقًا من الجانب المصري.

أكاذيب

كان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال الاثنين الماضي، إن إسرائيل تنشر أكاذيب للفت الانتباه عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وتبادل أسرى، وندد بما وصفها بـسياسات استفزازية.

وتابع: أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة.

وشدد على أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد”.

وأعلنت القاهرة قبل ذلك رفضها تصريحًا لبنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وباستثناء الزيارات النادرة التي يرافقها جيش الاحتلال، لم يُسمح لمنظمات الإعلام الأجنبية بدخول غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها المدمرة على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفرت عن 41118 شهيدا و95125 إصابة حتى أمس الجمعة معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين، ودمار هائل ومجاعة.

وكشرط لاصطحاب الصحفيين في زيارة أمس الجمعة، اشترط جيش الاحتلال تقديم الصور للمراجعة من قبل الرقيب العسكري.