“حكم بالإعدام”.. مظاهرات في إسرائيل وعائلات الأسرى تحذر من هذه الخطوة (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب ومواقع وبلدات إسرائيلية أخرى، لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وطالب المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل.

وأظهرت مشاهد متداولة قيام الشرطة بقمع المظاهرة واعتقال عدد من المتظاهرين.

كما تظاهر إسرائيليون قرب منزل نتنياهو في قيسارية جنوبي حيفا، إضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية.

ووثقت مشاهد متداولة لحظة اعتراض متظاهرين موكب نتنياهو أثناء خروجه من منزله.

في سياق متصل، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، إن توسيع العملية العسكرية في مناطق شمالي إسرائيل دون إتمام صفقة تبادل مع حركة حماس، هو حكم بالإعدام على الأسرى في القطاع.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي بيانًا عن عائلات الأسرى، قالت فيه إنه “ما دام نتنياهو باقيًا في سدة الحكم في تل أبيب، فإن الحرب على قطاع غزة ستستمر إلى الأبد”، وأشاروا إلى أن “المحتجزين الإسرائيليين موجودون في غزة حتى الآن بسبب سياسته”.

ويتمسك نتنياهو باستمرار احتلال ممر نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن الوسط والجنوب، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تصر حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد معارضون للحكومة الإسرائيلية من أنشطتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.