سرايا القدس تبث مشاهد من معركة “رعب المخيمات” (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديه لعمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لمعارك ضارية خاضها مقاتلوها خلال معركة “رعب المخيمات” ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في مدن الضفة الغربية.

وتضمّن الفيديو الذي نشرته سرايا القدس مشاهد عدة من مناطق متفرقة.

المشهد الأول وثق استهداف كتيبة جنين لجيب عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة في محور الصناعية، وفي المشهد الثاني وثق اشتباك كتيبة نابلس من “المسافة صفر” مع قوة مشاة راجلة إسرائيلية.

كما اشتبك مقاتلو سرايا القدس بكتيبة طوباس من المسافة صفر مع قوة مشاة راجلة إسرائيلية، وفقًا للبيان.

مشاهد لتفجير عناصر سرايا القدس آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في #جنين بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Of4iKDOupm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024

وفي محافظة طولكرم، قالت سرايا القدس إن كتيبتها هناك استهدفت الآلية العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بزخات الرصاص في محور المسلخ، بينما دمر مقاتلوها جرافة عسكرية بعبوة ناسفة في شارع نابلس.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالًا عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلًا، وجرح نحو 5 آلاف و700، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.