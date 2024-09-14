سرايا القدس تبث مشاهد من معركة “رعب المخيمات” (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديه لعمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لمعارك ضارية خاضها مقاتليها خلال معركة “رعب المخيمات” ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في مدن الضفة الغربية.

وتضمن “الفيديو” الذي نشرته سرايا القدس عدة مشاهد من مناطق متفرقة.

المشهد الأول وثق استهداف كتيبة جنين، لجيب عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة في محور الصناعية، وفي المشهد الثاني وثق اشتباك كتيبة نابلس من “المسافة صفر” مع قوة مشاة راجلة إسرائيلية.

كما اشتبك مقاتلي سرايا القدس بكتيبة طوباس من المسافة صفر مع قوة مشاة راجلة إسرائيلية، وفقًا للبيان.

مشاهد لتفجير عناصر سرايا القدس آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في #جنين بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Of4iKDOupm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024

وفي محافظة طولكرم، قالت سرايا القدس إن كتيبتها هناك استهدفت الآلية العسكرية الإسرائيلية المتوغلة بزخات الرصاص في محور المسلخ، فيما دمر مقاتلوها جرافة عسكرية بعبوة ناسفة في شارع نابلس.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و 700، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.