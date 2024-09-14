شاهد: صواريخ من غزة تفاجئ المصطافين على شواطئ عسقلان
أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، صواريخ باتجاه مدينة عسقلان شمال قطاع غزة.
وفوجئ المصطافون على أحد شواطئ عسقلان بالصواريخ التي حاولت القبة الحديدية التصدي لها، ووثقت كاميرا لحظات الفزع التي عاشها المصطافون، بينما سُمعت صفارات الإنذار تدوي في محيط المنطقة.
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بدورها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمالي غزة، مؤكدة اعتراض إحداهما فوق عسقلان، بينما سقطت الأخرى في منطقة بحرية.
فاجأت المصطافين على الشواطئ.. إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال #غزة واعتراض واحدة منهما فوق عسقلان pic.twitter.com/JXuTokqFyY
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024
وأشار جيش الاحتلال إلى أن الصواريخ أُطلقت من إحدى مناطق الشيخ زايد أو مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، زاعما أن هذه المناطق تُعَد “مناطق قتال خطيرة”.
وعادة ما يشن جيش الاحتلال قصفًا جويًّا مكثفًا فضلًا عن توغل بري على المناطق التي يرصد انطلاق صواريخ للمقاومة منها، وهو ما يؤدي إلى مجازر بحق المدنيين.