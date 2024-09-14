سياسة|القدس

شاهد: صواريخ من غزة تفاجئ المصطافين على شواطئ عسقلان

شاطئ بمدينة عسقلان شمال قطاع غزة
شاطئ بمدينة عسقلان شمال قطاع غزة (رويترز)
14/9/2024-|آخر تحديث: 14/9/202408:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، صواريخ باتجاه مدينة عسقلان شمال قطاع غزة.

وفوجئ المصطافون على أحد شواطئ عسقلان بالصواريخ التي حاولت القبة الحديدية التصدي لها، ووثقت كاميرا لحظات الفزع التي عاشها المصطافون، بينما سُمعت صفارات الإنذار تدوي في محيط المنطقة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

بدورها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمالي غزة، مؤكدة اعتراض إحداهما فوق عسقلان، بينما سقطت الأخرى في منطقة بحرية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الصواريخ أُطلقت من إحدى مناطق الشيخ زايد أو مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، زاعما أن هذه المناطق تُعَد “مناطق قتال خطيرة”.

وعادة ما يشن جيش الاحتلال قصفًا جويًّا مكثفًا فضلًا عن توغل بري على المناطق التي يرصد انطلاق صواريخ للمقاومة منها، وهو ما يؤدي إلى مجازر بحق المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان