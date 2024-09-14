قتلى ومصابون إثر تصادم قطارين في مصر (فيديو)

قالت السلطات المصرية، مساء اليوم السبت، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 49 إثر تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان على حسابها على فيسبوك أن حصيلة الضحايا “شبه نهائية”، مشيرة إلى نقل المصابين إلى “مستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار، وأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناءً على طلب المصابين” لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة أن “الحالة الصحية لـ44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة”.

بدورها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الحادث وقع بسبب “خطأ في تحويل القطار رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية ما نتج عنه دخوله على خط القطار رقم 336 القادم من المنصورة إلى الزقازيق، الذي توقف تمامًا عندما رأى سائقه القطار الآخر في الطريق، ولم يستطع سائق القطار الأول إيقافه فوقع الحادث”.