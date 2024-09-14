قمر وجميل سيدنا النبي.. نازحو غزة يحتفلون بالمولد النبوي في دير البلح وسط القطاع (فيديو)

في دير البلح وسط قطاع غزة وداخل إحدي خيام النزوح؛ احتفل المئات من النساء والأطفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو الأطفال والنساء يصدحون بالأناشيد الدينية والبسمة تعلو الوجوه رغم أصوات القصف الإسرائيلي المتواصل، وأزيز الطائرات المسيّرة التي لا تتوقف.

ورغم الألم لم يهمل سكان قطاع غزة الاحتفال بذكرى المولد في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ ما يقرب من عام، وأسفرت عن 41118 شهيدًا و95125 مصابًا، حتى أمس الجمعة، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين، ودمار هائل ومجاعة.

يا مجمع جمالك

يا مجمع جمالك يا جميل في جمالك.. جمالك لا مثاله.

قمر.. قمر سيدنا النبي.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.

وكف المصطفى كالورد نادي.. وعطره يبقى إذا مدت أيادي.. وعم نوالها كل العباد.. حبيب الله يا خير البرايا.

بهذه الكلمات البسيطة؛ ردد الحضور وهم يصفقون ويتمايلون طربًا على وقع نغمات الدفوف؛ احتفالًا بالذكرى العطرة، رغم الموت والدمار.

ويحتفل المسلمون في كثير من البلاد الإسلامية بذكرى المولد النبوي في الـ12 من ربيع الأول من كل عام، والذي يوافق هذا العام غدا الأحد الـ15 من سبتمبر/أيلول.