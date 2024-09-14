لقاء بين رئيس الاستخبارات التركية وأعضاء من المكتب السياسي لحماس

ذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس الاستخبارات إبراهيم كالن التقى، يوم الجمعة، مع أعضاء من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية أن اللقاء تناول المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى.

وأضافت المصادر أنه “تمت مناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، ولإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة”.

وذكرت أنه تم خلال اللقاء تأكيد الموقف البنّاء والإيجابي لحركة (حماس) خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطا جديدة على نص المقترح، الذي يحظى بدعم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقبوله، يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما تم التعبير عن القلق من استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تؤدي إلى حدوث مجازر في قطاع غزة.

ولم يتم الكشف عن أسماء أعضاء وفد (حماس) الذين التقاهم كالن.

وقالت وسائل إعلام تركية إن جهاز الاستخبارات يقوم بجهود دبلوماسية مكثفة مع الجهات الفاعلة جميعها وخاصة القيادة العليا لـ(حماس) وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، ضمن اتصالاته مع الأطراف والجهات المعنية جميعها لضمان وقف إطلاق النار منذ بداية عملية التفاوض.