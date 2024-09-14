صحيفة جويش كرونيكل تعتذر عن وثيقة منسوبة للسنوار

أصدرت صحيفة جويش كرونيكل (Jewish Chronicle) ومقرها لندن، بيانًا تعتذر فيه لقرائها عن نشر وثيقة مفبركة منسوبة لقائد حركة حماس يحيى السنوار، وحذفت كل تقارير الكاتب الذي نشرها.

جاء ذلك على خلفية فضيحة الوثيقة المفبركة التي ادعت أن السنوار كان يٌخطط لتهريب نفسه وبعض الرهائن الإسرائيليين خارج غزة عبر ممر فيلادلفيا، ونشرتها الصحيفة إضافة لصحيفة ألمانية.

وأثار تقرير الصحيفة ضجة في إسرائيل بعد استعانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به في مؤتمر صحفي.

الصحيفة قالت إنها لم تكن راضية عن بعض “الادعاءات التي قدمها كاتب التقرير إيلون بيري بشأن سيرته الذاتية، وتعتذر للقراء وتقول إنها أجرت مراجعة، حتى لا يتكرر هذا الأمر”.

وفي بيان نشر على الإنترنت، مساء أمس الجمعة، أعلنت صحيفة “جويش كرونيكل” أنها أنهت “تحقيقًا شاملًا” مع كاتب مستقل يُزعم أنه فبرك ادعاءات تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواجه إيلون بيري أيضًا أسئلة حول سيرته الذاتية، بما في ذلك ادعاءاته بأنه خدم كجندي كوماندوز خلال عملية عنتيبي وأنه كان أستاذًا في جامعة تل أبيب لمدة 15 عامًا.

وقالت الصحيفة دون الخوض في تفاصيل أخرى: “على الرغم من أننا ندرك أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، إلا أننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته، ولذلك قمنا بإزالة قصصه من موقعنا على الإنترنت وأنهينا أي ارتباط بالسيد بيري”.

حملة تضليل

وأضاف البيان أن “صحيفة كرونيكل تلتزم بأعلى المعايير الصحفية في ظل بيئة إعلامية متنازع عليها بشدة، ونحن نأسف بشدة لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة، نعتذر لقرائنا الأوفياء وقمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية حتى لا يتكرر هذا الأمر”.

وبدأت الصحيفة التحقيق بعد أن نشرت مقالًا لبيري، هذا الشهر، زعم فيه أنه تم الكشف عن وثيقة في قطاع غزة تثبت أن زعيم حماس يحيى السنوار كان يخطط لتهريب نفسه وبعض الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، خارج غزة عبر ممر فيلادلفيا ومن هناك إلى إيران.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه لا علم له بوجود مثل هذه الوثيقة بالفعل، وبما أن الادعاء كان مشابهًا لنقاط الحديث الأخيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد تكهن البعض بأن معلومات كاذبة يتم توزيعها كجزء من حملة تضليل.