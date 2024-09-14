ناشط فلسطيني يروي تفاصيل تهديده بالاعتداء الجنسي بسبب منشوراته (فيديو)

اتهم الناشط الفلسطيني (مزيد سقف الحيط) أجهزة الأمن الفلسطينية له بتهديده بالاعتداء الجنسي عليه أثناء اعتقاله.

وقال الحيط للجزيرة مباشر “خلال اعتقال للتحقيق معي بشأن موقفي السياسي، وخاصة موقفي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تم تهديدي بالاعتداء الجنسي على مرأى ومسمع من عائلتي وجيراني”.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن “استهجنت” موقفه، موضحًا أنهم تساءلوا “كيف لإنسان يحمل فكرًا قوميًّا أن يكون على وفاق مع حماس؟”.

وانتقد الحيط التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قائلًا “لا نطالب السلطة الفلسطينية بإعلان الحرب على إسرائيل، لكن عليها فقط أن تقف على الحياد من المقاومين والمجموعات الفلسطينية التي رأت طريقًا آخر غير التمسك بمفاوضات السلام التي لم تجلس أي شيء خلال الـ30 عامًا الماضية”.

الناشط الفلسطيني مزيد السقف يروي تفاصيل تهديده بالاعتداء الجنسي بسبب منشوراته التي تنتقد السلطة الفلسطينية#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/qrsYugEOFE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024

كما زعم الحيط أن أفرادًا من أجهزة أمن السلطة علقوا بالتهديد والشتائم على المنشورات التي ينتقد فيها السلطة.

ويواصل الحيط انتقاده السلطة الفلسطينية على صفحته الشخصية على فيسبوك، وفي أحدث منشوراته كتب “لا أدري حقًّا ما الذي ينتظرني، أهو قيد أم رصاصة؟ وبكل الأحوال فأنا لا أعلن يقينًا هل سيكون فلسطينيًّا أم إسرائيليًّا؟”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثفت السلطات الفلسطينية بالضفة الغربية اعتقال ومطاردة أفراد من المقاومة، وذلك في إطار التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.