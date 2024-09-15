أول تعليق من أبو عبيدة على سقوط صاروخ باليستي يمني على إسرائيل

نشر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تغريدات على حسابه في منصة تلغرام، بشأن عملية إطلاق صاروخ باليستي من اليمن سقط وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة في التغريدات:

نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفًا عسكريًّا قرب “تل أبيب”، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

إن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى.

إن الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقًا في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أنها قصفت، صباح اليوم الأحد، هدفًا عسكريًّا في يافا وسط إسرائيل.

وأكد سريع أن “العملية نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غوريون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه.