أسامة حمدان: السنوار سيبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني والعالم (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار مستعد للاستشهاد ألف مرة، مضيفًا أنه سيبعث قريبًا برسالة إلى الشعب الفلسطيني والعالم.

وأوضح حمدان أن السنوار لن يغادر فلسطين، “لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين”.

وأكد أن “قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل”، مضيفًا أن “هناك شهداء وهناك تضحيات، لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة”.

وقال حمدان: “قد تكون هناك تضحيات وخسائر في جانب وهناك كسب وتطور في جوانب أخرى”، مؤكدًا أن “المحصلة النهائية أن هذه المقاومة لا تزال قادرة بل أكثر من ذلك، هي ستكون أكثر قدرة على الإبداع في قادم الأيام”.

وشدد على أن “حجم الإصابات في (صفوف) المقاومة هو أقل بكثير مما هو متوقع في معركة بهذا الحجم والمستوى والاتساع”.

وقال إن “إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها”، مضيفًا أن الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلًا من الاستمرار في القتال.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، قال حمدان إن مسؤولي (حماس) وممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى سيلتقون في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة رؤيتهم لما بعد الحرب.

وأوضح “اتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة”، مشددًا على أن “اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيًا”.