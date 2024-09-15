أمريكا.. إطلاق نار على مقربة من ترامب وكامالا هاريس تعلّق

أعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن وقوع “إطلاق نار على مقربة منه”، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.

وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان “ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه، ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت”.

وأفاد مصدر لـ”سي إن إن” باعتقال شخص بعد إطلاق نار في نادي ترامب الدولي للغولف.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن البيت الأبيض قوله في بيان، إنه “جرى اطلاع الرئيس ونائبة الرئيس على الحادث الأمني في ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان الرئيس السابق ترامب يمارس رياضة الغولف، وقد شعرا بالارتياح لمعرفتهما أنه آمن، وسيتم اطلاعهما بانتظام على المستجدات من قبل فريقيهما”.

وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية على “إكس”، “لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق نار بالقرب من الرئيس السابق ترامب وممتلكاته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن. العنف ليس له مكان في أمريكا”.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America. — Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024

وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن ترامب كان يلعب الغولف في ملعبه في “ويست بالم بيتش” بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية.

ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصات؟ ولم ترد أي مؤشرات فورية على أن ترامب كان مستهدفًا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن إطلاق النار وقع بسبب نزاع بين شخصين بالقرب من ملعب الغولف، مضيفة “ترامب لم يكن في خطر”.

لكن الحادثة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بعد شهرين فقط من إصابته في الأذن عندما أطلق مسلح النار خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا.

وواجهت الخدمة السرية الأمريكية، المكلفة بحماية الرؤساء والرؤساء السابقين وغيرهم من كبار الشخصيات، انتقادات بعد حادثة بنسلفانيا.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أمريكي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من 4 عقود، ويمثل ثغرة أمنية أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء “الكونغرس” من الحزبين.

وفيما يلي أبرز التطورات