إجهاض فلسطينية بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليها

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطن وعائلته، فجر اليوم الأحد، عقب دهم منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إجهاض زوجته الحامل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، ودهمت منازل عدة، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، مما أدى إلى اجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى.

واعتدى مستوطنون على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين.

ونظم مستوطنون مسلحون، مساء أمس السبت، مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم.

📹 متابعة صفا| قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل pic.twitter.com/OOcQI6xdrn — وكالة صفا (@SafaPs) September 14, 2024

مهاجمة أم صفا

على صعيد آخر، هاجم عشرات المستوطنون، الليلة الماضية، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن عشرات المستوطنين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية، واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن شابين أصيبا برضوض وكسور أثناء محاولتهما الابتعاد عن المنطقة المستهدفة، ونُقلا على أثرها إلى المستشفى.

وأشار صباح إلى أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه منذ أسابيع.

وأفاد صباح إلى أن عدوان الاحتلال تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين.

وكان المستوطنون قد شنوا هجومًا واسعًا على أم صفا في شهر يونيو/حزيران العام الماضي، وأحرقوا منازل ومركبات بحماية من قوات الاحتلال.