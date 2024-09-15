إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخًا من لبنان باتجاه مستوطنات في شمالي البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة مخلّفًا حرائق.

وأضاف الجيش في بيان عبر منصة إكس “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى وشمال هضبة الجولان، تم رصد نحو 40 صاروخًا من الأراضي اللبنانية”.

وأوضح أنه تم اعتراض بعضها والباقي سقط في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وقال إن رجال الإطفاء يعملون الآن على إخماد الحرائق التي اندلعت إثر السقوط في المناطق المفتوحة بالمنطقة.

وأشار الجيش إلى أن طائرة مسيّرة تابعة له هاجمت خلال ساعات الليل “خلية إرهابية” في منطقة شبعا بجنوبي لبنان.

من جانبه، قال حزب الله في بيان اليوم الأحد عبر منصة تليغرام إنه قصف مقر كتائب ‏المدرعات الإسرائيلي ‏التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.‏

150 صاروخًا خلال 48 ساعة

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 150 صاروخًا جرى إطلاقها باتجاه شمالي إسرائيل خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله، تزامنًا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرّح خلال جلسة حوار استراتيجي، انعقدت الخميس الماضي، أن إسرائيل بصدد القيام بعملية موسعة وقوية في الجبهة الشمالية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​