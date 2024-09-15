اعتراف بالفشل وفتح تحقيق.. صاروخ الحوثي الباليستي الجديد يربك إسرائيل

فاجأت جماعة الحوثي اليمنية إسرائيل، صباح اليوم الأحد، بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي أطلقته صوب يافا، ما أدى لهروب مئات الآلاف من الإسرائيليين في الملاجئ.

وأربك الصاروخ إسرائيل بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في التصدي له، ما دفع جيش الاحتلال لفتح تحقيق في أداء منظومات دفاعه الجوي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، نشره على منصة “إكس”، “خلال الحدث تمت عدة محاولات اعتراض من قبل منظومتي حيتس والقبة الحديدية، وما زالت نتائجها قيد المراجعة يتم التحقيق في الحادث برمته”.

ووفق جيش الاحتلال، تم رصد شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار “ضواحي موديعين”، مضيفًا أن “فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال” بمدينة اللد وسط إسرائيل.

ونقلت القناة الـ”14″ الإسرائيلية، عن فريق المراقبة والاعتراض بالقوات الجوية، قوله “لم نحقق المهمة، الصاروخ الاعتراضي أصاب الهدف ولكن ليس كما نتوقع من مثل هذا الاعتراض، لم يتم تدميره”.

وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، بحسب الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن “الاعتراض لم يكن ناجحًا”، وأن القوات الجوية “تحقق في سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إسرائيل”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي استهدف هدفا عسكريا مهما في يافا المحتلة بتأريخ 15-09-2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس

pic.twitter.com/46V6DeeAOQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 15, 2024

وصباح اليوم، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًا لإسرائيل في يافا، وقالوا إن العملية “نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلو مترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.