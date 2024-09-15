الحوثي يتوعد: قصفنا إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وعليها توقع المزيد (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أنها قصفت هدفًا عسكريًّا في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قال فيه “نفذت قواتنا الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع أن “العملية نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.

وأضاف أن الصاروخ “تسبب في حالة من الخوف والهلع بين الصهاينة حيث توجه نحو مليوني إسرائيلي نحو الملاجئ للمرة الأولى في تاريخ العدو”.

وأشار سريع إلى أن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني، ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي، لن تمنع اليمن من نصرة فلسطين.

مزيد من العمليات

وتوعد سريع إسرائيل بمزيد من الضربات، وقال “على العدو أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني.

يُذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، أطلق الحوثيون طائرة مسيّرة بعيدة المدى على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 87.

وأكد الحوثيون في أعقاب ذلك الهجوم أن الرد عليه “آتٍ وحتمي”.

المقاومة تبارك

من جانبها، باركت لجان المقاومة الفلسطينية اليوم في بيان ما سمّته “العملية النوعية للجيش اليمني”، وعَدَّتها “دليلًا على أن اليمن يمتلك الإرادة العالية والقدرة الاستخباراتية لضرب الكيان الصهيوني في عقر داره.

وأضاف البيان أن “وصول الصاروخ اليمني المبارك إلى مدينة يافا والفشل الكبير لكل منظومات الحماية الصهيونية بالتصدي له في ظل الاستنفار الصهيوني الكبير والاستعداد العالي والحشود الأمريكية والأطلسية رسالة إلى الجمهور الصهيوني أن حكومة نتنياهو تأخذكم إلى الهاوية، ولن تستطيع أي قوة تحقيق الأمن لكم”.

ودعت لجان المقاومة “كل مكونات الأمة إلى الاقتداء بأبطال الجيش اليمني في مجابهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يواجه المحرقة الصهيوأمريكية والغربية في ظل صمت وتواطؤ دولي كبير”.