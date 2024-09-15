رئيس الأركان الإسرائيلي: إعادة الأسرى من غزة تزداد صعوبة ولا أعرف متى تنتهي الحرب

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء السبت، في لقاء مع عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إن عملية إعادة ذويهم ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه أخطارًا كبيرة في سبيل جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأسرى في غزة. وأكد أنه “ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الرهائن، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة أكبر عدد ممكن منهم”.

وفيما يتعلق بموعد نهاية الحرب على غزة، قال هاليفي لممثلي عائلات الأسرى إنه لا يعرف متى ستنتهي، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ليس قريبًا من تحقيق ذلك.

تعنت نتنياهو ومخاوف عائلات الأسرى

في المقابل، أعرب ممثلو عائلات الأسرى عن مخاوفهم من أن يؤدي الضغط العسكري في غزة إلى مقتل ذويهم، وفق القناة 12 الإسرائيلية، وقالوا إنهم يخشون عودة أبنائهم أمواتًا، كما حدث مع الأسرى الستة الذين تم انتشال جثثهم أخيرًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بداية سبتمبر/أيلول، عثوره على 6 من جثث أسراه داخل نفق في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة ومسؤولون أمنيون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب، بما يتضمن صفقة إعادة الأسرى، خشية تفكك حكومته، أمام تهديد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، في حال القبول باتفاق ينهي الحرب على غزة.

عدد الأسرى الإسرائيليين

وتتحدث إسرائيل عن وجود أكثر من 100 أسير لدى حركات المقاومة الفلسطينية، تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية، على مناطق متفرقة من القطاع.

هذا في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير حقوقية أن إسرائيل تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، بجانب سقوط نحو 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.