شاهد: سقوط صاروخ باليستي من اليمن وسط إسرائيل.. إصابة 9 واندلاع حرائق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن صاروخًا باليستيًّا أرض-أرض أُطلق من اليمن على وسط إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش “متابعة للإنذارات قبل قليل، جرى رصد عبور صاروخ أرض-أرض باتجاه وسط إسرائيل من جهة الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة. لم ترد تقارير عن إصابات”.

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة، وقال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وعقب سماع دوي الانفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي، اضطر نحو مليوني مواطن إسرائيلي إلى المسارعة بالاحتماء في الملاجئ، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 أشخاص نتيجة التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار وسقوط الصاروخ وسط البلاد.

🚨Sirens sounding across all central and southern Israel 🚨 pic.twitter.com/CELCvNrayB — Israel Defense Forces (@IDF) September 15, 2024

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في منطقة مفتوحة في موشاف كفار دانيال بالقرب من اللد وسط إسرائيل، وتسببت في حرائق.

الصاروخ اليمني

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ، وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر عبر منصة إكس “فشلت الدفاعات الجوية، ووصل الصاروخ اليمني بفضل الله”.

وأضاف “عمق العدو فعليًّا أصبح مكشوفًا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية، سابقا المسيّرات والآن الصواريخ، وكلها وصلت بدون أي اعتراض، والمستقبل يخفي في طياته الكثير والكثير بقوة الله وفضله.. انتظروا بيانًا للقوات المسلحة إن شاء الله”.

فشلت الدفاعات الجوية ووصل الصروخ اليمني بفضل الله .. عمق العدو فعليا اصبح مكشوفا بالكامل امام القوات المسلحة اليمنية ، سابقا المسيرات والان الصواريخ وكلها وصلت بدون اي اعتراض ، والمستقبل يخفي في طياته الكثير والكثير بقوة الله وفضله .. انتظروا بيان للقوات المسلحة ان شاء الله — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) September 15, 2024

“الرد آتٍ وحتمي”

يُذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، أطلقت جماعة الحوثي اليمنية طائرة مسيّرة بعيدة المدى على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 87.

وأكد الحوثيون في أعقاب ذلك الهجوم أن الرد عليه “آتٍ وحتمي”.

ويستهدف الحوثيون، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن نحو 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومع تدخّل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تَعُد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.