شاهد: سقوط صاروخ باليستي من اليمن وسط إسرائيل.. إصابة 9 واندلاع حرائق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن صاروخًا باليستيًّا أرض-أرض أُطلق من اليمن على وسط إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش “متابعة للإنذارات قبل قليل، جرى رصد عبور صاروخ أرض-أرض باتجاه وسط إسرائيل من جهة الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة. لم ترد تقارير عن إصابات”.

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة، وقال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وعقب سماع دوي الانفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي، اضطر نحو مليوني مواطن إسرائيلي إلى المسارعة بالاحتماء في الملاجئ، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 أشخاص نتيجة التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار وسقوط الصاروخ وسط البلاد.

