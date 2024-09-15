شاهد: لحظة قصف الاحتلال لمدرسة “غازي الشوا” شمالي غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في قطاع غزة، بينها مدرسة في بلدة بيت حانون شماي قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال بثلاثة صواريخ مدرسة “غازي الشوا” التي كانت تؤوي مئات النازحين في بلدة بيت حانون.

ووثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر لحظة قصف الطيران الإسرائيلي للمدرسة، ما أدى لتدميرها بالكامل وتصاعد النيران والدخان منها بكثافة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين كانوا قد لجأوا لمدرسة “غازي الشوا” بعد أن قصف الاحتلال غالبية المنازل والمباني في بيت حانون ومحيطها.

وحسب شهود عيان للجزيرة مباشر، فإن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من النازحين بالمدرسة عبر اتصالات هاتفية، إخلاءها قبل دقائق من قصفها، ما أدى لعدد من الإصابات.

وادعى جيش الاحتلال في بيان، أنه قصف المدرسة لأن (حماس) كانت تستخدمها كمخبأ ومكان لتحضير إطلاق النار على قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للبيان.

في سياق متصل، أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان، باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح عدد آخر نتيجة قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي بيان آخر، قال الدفاع المدني إن قصفًا إسرائيليًا أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين كانوا يجمعون الحطب غرب مدينة غزة.

ووصل إلى مستشفى “المعمداني”، مسن وطفلة استشهدا بقصف جوي على منزل لعائلة “النمر” في حي الشيخ رضوان شمالي غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادًا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.

ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى المدارس أو منازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.