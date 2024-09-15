مقاوم بكى فرحا بعد تدمير دبابة.. سرايا القدس تبث مشاهد جديدة من التصدي لجيش الاحتلال (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الأحد، مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4 باز” بقذيفتي (RPG-85)، وذلك في منطقة دوار العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووثق مقاتلو سرايا القدس العملية من زاويتين، حيث أظهرت المشاهد في البداية رصد تقدم الدبابة، قبل قصفها بالقذيفتين من على بعد أمتار قليلة.

وخلال فرارهم من موقع العملية، بكى أحد المقاتلين بعد نجاح الاستهداف، وظل يكرر “الله أكبر الله أكبر”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور 345 يومًا من العدوان، التصدي لجيش الاحتلال الذي يشن حربًا برية وقصفًا جويًا وبحريًا مكثفًا، وبدعم أمريكي.