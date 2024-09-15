نتنياهو يعلق على قصف الحوثيين لإسرائيل بصاروخ باليستي (فيديو)

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قصف جماعة الحوثي اليمنية تل أبيب صباح اليوم الأحد.

وقال نتنياهو “نخوض حربًا متعددة الجبهات، ضد محور الشر الإيراني الذي يسعى لتدميرنا، وأطلق الحوثيون هذا الصباح صاروخ أرض أرض باتجاه أراضينا”.

وأضاف “إننا نجني ثمنًا باهظًا من أعدائنا لمحاولة إلحاق الأذى بنا من يحتاج لتذكير في هذا الأمر فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة من يهاجمنا لن يفلت من قبضتنا”.

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن في 21 يوليو/تموز الماضي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 83 آخرين، فيما اندلعت نيران واسعة في خزانات الوقود ومحطة الكهرباء بالميناء.

وأشار نتنياهو إلى أنه زار شمالي إسرائيل الذي يتعرض لقصف شبه يومي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى لإخلاء عدد كبير من الإسرائيليين من المناطق الشمالية، وقال إنه يدرك حجم الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيفعل كل ما في وسعه لإعادة السكان لمنازلهم.

عملية نوعية

وصباح اليوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ، وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز “نفذت قواتنا الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع أن “العملية نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلو مترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي استهدف هدفا عسكريا مهما في يافا المحتلة بتأريخ 15-09-2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس

pic.twitter.com/46V6DeeAOQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 15, 2024

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه عقب سماع دوي الانفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط إسرائيل وجنوبها، اضطر نحو مليوني مواطن إسرائيلي إلى المسارعة بالاحتماء في الملاجئ، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 أشخاص نتيجة التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار وسقوط الصاروخ وسط البلاد.

وعادة لا تكشف إسرائيل عن الحجم الحقيقي لخسائرها جراء تبادل القصف بين المقاومة الفلسطينية في غزة ولبنان، وكذلك من العراق وسوريا واليمن، إذ اعترفت تل أبيب بحجم الخسائر البشرية جراء صواريخ أطلقت عليها من العراق بعد 30 عامًا من الواقعة.