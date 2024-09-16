أول تعليق من ترامب بعد ثاني “محاولة اغتيال” وإعلام أمريكي يكشف تفاصيل عن المشتبه فيه

في أول تعليق له، وجّه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، الشكر لمؤيديه على قلقهم جراء تعرضه لـ”محاولة اغتيال واضحة”.

وقال في منشور عبر منصته “تروث” للتواصل الاجتماعي “كان يوما مثيرًا للاهتمام وأشكر جهاز الخدمة السرية ورجال إنفاذ القانون على حمايتي. كانت المهمة المنجزة رائعة للغاية، وأنا فخور للغاية لكوني أمريكيا”.

I would like to thank everyone for your concern and well wishes – It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible… pic.twitter.com/mV15rJygOR — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 16, 2024

تداول اسم المشتبه فيه

وتداولت وسائل إعلام أمريكية اسم “راين ويسلي روث” على أنه المسلّح الذي أطلق النار على تخوم ملعب ترامب للغولف.

وذكرت وسائل الإعلام أن روث (58 عامًا) أوقف بعدما “فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلّح” يحمل بندقية من طراز إيه كيه-47 على تخوم ملعب ترامب للغولف في فلوريدا، حيث كان الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف الأحد.

وفرّ المشتبه فيه بسيارة سوداء لكن السلطات تعقّبتها بعدما نجح شاهد عيان في تحديدها. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يجري التحقيق في الحادث الذي “يبدو أنه محاولة اغتيال”.

“#ترامب كان يبعد نحو 500 متر عن مصدر إطلاق النار”.. جهاز الخدمة السرية يكشف تفاصيل الحادث#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JHoMjTZYZd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2024

“يكره” ترامب ولكن

وأوردت شبكتا “سي إن إن” و”سي بي إس” أن روث كان يعمل لحسابه الخاص في بناء مساكن ميسورة الكلفة في هاواي، ولديه سجّل إجرامي طويل، وهو ينشر بانتظام مقالات عن السياسة والأحداث الجارية، وينتقد أحيانا ترامب.

غير أن ابن المشتبه فيه قال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أبي يكره الرئيس السابق لكن لا يملك سلاحا ولا يحب العنف”.

إطلاق نار بالقرب من #ترامب.. حادث عرضي أم محاولة اغتيال؟ pic.twitter.com/sbSRLfNggV — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 15, 2024

يدعم أوكرانيا

وأعرب روث بوضوح عن دعمه لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي، وقال خلال منشور عبر منصة إكس في مارس/آذار 2022، وفق صحيفة نيويورك تايمز التي أجرت معه مقابلة “أنا مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت”.

كما أجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة مع روث في كييف أواخر إبريل/نيسان 2022 عندما كان يشارك في مظاهرة لدعم الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.

وقال للوكالة الفرنسية حينذاك “بوتين إرهابي ويجب وضع حد له، لذلك نريد من الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا الآن”.

ثاني إطلاق نار على ترامب

وكان ترامب يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما رصد مطلق النار على مسافة منه.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح. فقد أصيب الرئيس السابق بأذنه في 13 يوليو/تموز أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.