أول تعليق من ترامب بعد ثاني “محاولة اغتيال” وإعلام أمريكي يكشف تفاصيل عن المشتبه فيه

في أول تعليق له، وجّه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، الشكر لمؤيديه على قلقهم جراء تعرضه لـ”محاولة اغتيال واضحة”.

وقال في منشور عبر منصته “تروث” للتواصل الاجتماعي “كان يوما مثيرًا للاهتمام وأشكر جهاز الخدمة السرية ورجال إنفاذ القانون على حمايتي. كانت المهمة المنجزة رائعة للغاية، وأنا فخور للغاية لكوني أمريكيا”.

I would like to thank everyone for your concern and well wishes – It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible… pic.twitter.com/mV15rJygOR

