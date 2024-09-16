جماعة الحوثي تنشر مشاهد لإطلاق الصاروخ “فلسطين 2” على إسرائيل وتستعرض قدراته (فيديو)

نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، مشاهد توثق لحظة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه إسرائيل، في عملية نفذتها قبل أيام.

وبيّنت المشاهد، التي نشرها الإعلام الحربي للجماعة، لحظة تجهيز الصاروخ الباليستي الجديد قبل إطلاقه.

وقال الحوثيون في بيان “مشاهد إطلاق صاروخ فرط صوتي من نوع (فلسطين 2) على هدف عسكري في يافا المحتلة”.

وزينت الجماعة رأس الصاروخ بألوان العلم الفلسطيني، إضافة إلى الأبيض والأسود لونَي الوشاح الفلسطيني.

مشاهد إطلاق الصاروخ البالستي الفرط صوتي الذي استهدف هدفا عسكريا في منطقة يافا الفلسطينية المحتلة. pic.twitter.com/WqmF4Umhkz — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2024

وعددت الجماعة في البيانات المرفقة بالفيديو مزايا الصاروخ “فلسطين 2”:

صاروخ فرط صوتي.

المدى 2150 كم.

يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين.

تقنية التخفي.

السرعة تصل إلى 16 ماغ.

يمتلك قدرة عالية علي المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاعات الجوية في العالم بما فيها القبة الحديدية.

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا لإسرائيل في يافا، وقالوا إن العملية “نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.

وفاجأ الصاروخ إسرائيل وأربك حساباتها بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في التصدي له، ما دفع جيش الاحتلال لفتح تحقيق في أداء منظومات دفاعه الجوي.