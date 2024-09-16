اليمن.. لحظة إسقاط مسيّرة أمريكية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع (فيديو)

نشرت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، مساء اليوم الاثنين، مشاهد لإسقاط مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو 9” في أجواء محافظة ذمار شمالي اليمن.

وقالت الجماعة إنه تم إسقاط الطائرة المسيّرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، مضيفة أنها كانت تقوم “بأعمال عدائية”.

ويُظهر المقطع لحظة اصطدام الصاروخ بالمسيّرة، ثم وهي تهوي محترقة في السماء نحو الأرض.

وأعلنت الجماعة إسقاط الطائرة المسيّرة، في وقت سابق اليوم الاثنين. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتم فيها إسقاط مسيّرة أمريكية، والعاشرة في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادًا لغزة“.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت الجماعة مقطعًا مصورًا لإطلاقها صاروخًا “فرط صوتي” على هدف عسكري في إسرائيل، التي أعلنت فتح تحقيق في أداء دفاعاتها الجوية بعد فشلها في التصدي للصاروخ.