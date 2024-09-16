جماعة الحوثي تعلق على رسالة السنوار وتكشف أسباب قصف إسرائيل بالصاروخ الباليستي الجديد (فيديو)

ثمنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، التي اختص بها الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، للجزيرة مباشر “نقدّر هذه الرسالة، ونتقدم بالشكر ليحيى السنوار على هذه الرسالة التي نتشرف بها، هي رسالة للأمة الإسلامية بأن قضية فلسطين هي ما يجب أن يتوحد حولها كل العرب والمسلمين لأنها محل إجماع”.

وأضح البخيتي أنه يجري التنسيق بشكل مباشر مع فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن مراحل التصعيد التي تقوم بها جماعة الحوثي كانت بالكامل من خلال التنسيق مع المقاومة الفلسطينية.

الجزيرة تحصل على تفاصيل رسالة أرسلها رئيس حركة حـ.ـماس يحيى الســنوار لزعيم أنصـ.ـار الله عبد الملك الحــوثي اليوم الســنوار:

🔴 عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة

🔴 نشكر أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان pic.twitter.com/6gIJjhwrms — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2024

صاروخ الحوثي الباليستي الجديد

وعن الصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقته الجماعة على إسرائيل، أمس الأحد، قال إن “إصرار نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) على جرائم الإبادة يقوم على أساس اعتقادهم بمواجهة أي تهديدات خارجية، لذلك جاءت المرحلة الخامسة من التصعيد، التي تمثلت في ضرب مفهوم الأمن الداخلي للكيان الصهيوني”.

ونفى البخيتي أي تعاون مع إيران فيما يخص تسلُّم هذا الصاروخ أو تصنيعه، وقال إن القدرات التصنيعية للصواريخ للحوثيين تطورت، وخاصة مع بدء معركة طوفان الأقصى، مضيفًا “أي دولة يمكنها أن تمتلك مثل هذه القدرات إذا ما كان لديها الإرادة لذلك”.

ويرى عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي أنه لولا تدخّل الجماعة مع المقاومة في لبنان لكان الوضع في غزة سيكون “أسوأ بكثير”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد عرضا الكثير من التنازلات ومنها حل الأزمة اليمنية مقابل التوقف عن مساندة غزة، إلا أن الجماعة رفضت ذلك بشكل قاطع.

مشاهد إطلاق الصاروخ البالستي الفرط صوتي الذي استهدف هدفا عسكريا في منطقة يافا الفلسطينية المحتلة. pic.twitter.com/WqmF4Umhkz — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2024

وصباح الاثنين، بعث السنوار برسالة إلى عبد الملك الحوثي، يثمن فيها دور الجماعة في إسناد المقاومة، وخاصة إطلاقها صاروخًا وصل إلى عمق إسرائيل.

وقال السنوار إن هذه العملية النوعية أرسلت “رسالة واضحة للعدو بفشل خطط الاحتواء والتحييد، وإن جبهات الإسناد تأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرًا”. كما “أبرق بالتحية للشعب اليمني الذي لم يتوقف عن نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًّا لإسرائيل في يافا، وقالوا إن العملية “نُفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، نجح في الوصول إلى هدفه، وقطع مسافة تُقدَّر بـ2040 كيلومترًا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وأخفقت دفاعات العدو الإسرائيلي في اعتراضه والتصدي له”.