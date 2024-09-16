شاهد: احتراق مسيّرة أمريكية أسقطها الحوثي شمالي اليمن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، إسقاط طائرة أمريكية دون طيار (مسيّرة) من طراز إم كيو (MQ-9) أثناء قيامها بأعمال “عدائية” في أجواء محافظة ذمار شمالي اليمن، في حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

وقال المتحدث العسكري للجماعة اليمنية، يحيى سريع في بيان متلفز “نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة ذمار، حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط طائرة MQ_9 الأمريكية والتي كانت تنفذ مهام عدائية في أجواء محافظة ذمار وهي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.16_09_2024م pic.twitter.com/YsVuwzWwU3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2024

وأضاف أنه “تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض- جو محلي الصنع”.

وأشار إلى أن “هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع، والعاشرة من هذا النوع، التي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لغزة“.

وتوعّدت الجماعة اليمنية بأنها “مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

الطايرة الامريكية اللي اسقطت في اليمن ذمار فجر اليوم وسقطت في منطقتنا pic.twitter.com/R0XB5q8NZZ — Eng. Mujahid Al Kolaibi (@mmKolaibi) September 16, 2024

ولم يصدر تعليق من قبل واشنطن حول هذا البيان حتى الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش.

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أن صاروخًا أطلق من اليمن سقط في “منطقة مفتوحة” وسط إسرائيل، وأعلن الحوثيون إطلاق صاروخ “بالستي فرط صوتي” على “هدف عسكري في منطقة يافا”، مؤكدين أن “دفاعات العدو أخفقت في اعتراضه والتصدي له”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أول مرحلة من التصعيد العسكري للحوثيين باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

وتمثّلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تعلن الجماعة في مايو/أيار الماضي المرحلة الرابعة من التصعيد، والتي “تشمل استهداف كافة السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”، وفق بيانات للجماعة.

وتقول الجماعة إنها تنفذ عملياتها دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.