شاهد: لبنانيون يشاهدون الغارات الإسرائيلية وهم يحتسون الشاي

جلس عدد من اللبنانيين، اليوم الأحد، على أحد المقاهي يشاهدون قصفًا إسرائيليًا استهدف جنوبي البلاد.

وأظهرت المشاهد، جلوس عدد من اللبنانيين وهم يحتسون الشاي ويراقبون الغارات التي استهدفت أحراش المحمودية جنوبي لبنان.

وصباح الأحد، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية استهدف بها مناطق في جنوب لبنان، وذلك ردًا على صواريخ أطلقها (حزب الله).

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ عدوانًا جويًا بشن سلسلة من الغارات على منطقة المحمودية، ملقيًا عددًا من صواريخ جو أرض، مما أحدث انفجارًا قويًا تردد صداه في أرجاء منطقتي النبطية واقلم التفاح.

وقالت أيضًا إن جيش الاحتلال قصف بلدة العديسة جنوبي البلاد بقذائف فوسفورية ومدفعية، وأشارت إلى أن دبابة “ميركافا” إسرائيلية متمركزة قرب ثكنة برانيت الإسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف، في ظل تحليق لطيران الاحتلال في أجواء القرى الحدودية.

40 صاروخًا تجاه إسرائيل

على الجانب المقابل، أظهرت مشاهد متداولة لحظة اندلاع النيران في مستوطنة شلومي شمالي إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح الأحد، أنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخًا من لبنان تجاه مستوطنات في شمال البلاد، مؤكدًا سقوط بعضها في مناطق مفتوحة مخلفًا حرائق.

وأضاف الجيش في بيان عبر منصة “إكس”: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى وشمال هضبة الجولان، تم رصد نحو 40 صاروخًا من الأراضي اللبنانية”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 150 صاروخًا جرى إطلاقها تجاه شمال إسرائيل خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و(حزب الله)، تزامنًا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.