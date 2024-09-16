شيخ الأزهر: نصرة غزة واجب وليس منّة (فيديو)

تحدّث شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، خلال ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالعاصمة المصرية القاهرة، عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الطيب، في مستهل كلمته عن غزة، إن الحرب في الإسلام لا تكون إلا لرد العدوان، وخاصة العدوان على “الحياة أو الأرض أو العرض أو المال”، مستشهدًا بقول الله تعالى {وقاتِلوا في سبيلِ اللهِ الذينَ يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ اللهَ لا يحبُّ المعتدين}.

وأضاف الطيب أن مآلات الحروب وصلت في عصرنا الحالي إلى “إبادات جماعية ومجازر همجية تُرتكب ضد شعوب مضطهدة تخلّى عن نصرتها نظامنا العالمي المتحضر”.

وأردف “صمت العالم صمت القبور عن آلام هذه الشعوب وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعده ليتصدق على هذه الشعوب بكلمات عزاء لا تفعل شيئًا”.

وأكد أنه “يجب تجديد العزم على التضامن مع غزة ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، ولنعلم أن ذلك ليس منة نمن بها على هذه الشعوب الشقيقة، وإنما هو واجب القرابة في الدين وصلة الرحم والدم والمصير المشترك، وعلينا أن نكون على ذكر دائم آناء الليل وأطراف النهار”.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، ويكرر الأزهر منذ ذلك الحين دعواته إلى وقف إطلاق النار في غزة.