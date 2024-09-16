منشور لأردوغان عن “المقاطعة” يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، فيديو لأغنية منتَجة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان “المقاطعة” دعمًا لفلسطين.

وقال أردوغان معلقًا على منصة إكس “سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا”.

وأضاف الرئيس التركي “سندعم مقاومتهم النبيلة والمشرّفة دائمًا”.

وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال ساعتين من نشره، فضلًا عن آلاف المشاركات والتعليقات.

وتم إنتاج الأغنية، التي تحمل عنوان “المقاطعة”، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قِبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوجال أرزان حاجي أوغولاري.

ويتضمن الفيديو مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات.

كما يحتوي المقطع على دعوات إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، بجانب مشاهد من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.