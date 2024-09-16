“لا يمكننا الهرب وقت القصف”.. الحرب تضاعف معاناة زوجين كفيفين في غزة (فيديو)

يوسف وإيمان، زوجان كفيفان من قطاع غزة تفاقمت معانتهما بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الزوجان للجزيرة مباشر إن عمليات النزوح المتكررة، التي بلغت حتى الآن 4 مرات، زادت من المصاعب التي تواجههما خلال رعاية أولادهما الأربعة.

وقالت إيمان للجزيرة مباشر إنها تعاني الأمرين في مختلف مناحي الحياة، وتستعين بشكل أساس باثنين من أطفالها وبعض الجارات في الأعمال اليومية.

وأضافت أنها تواجه المصاعب نتيجة الحرب بينما “تفتقد لأدنى الاحتياجات الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية”، مشيرة إلى أن مرافق مخيم النزوح الذي يقيمون فيه جميعها لا توفر أيًا من احتياجات فاقدي البصر.

وأوضحت إيمان أنها وزوجها لا يستطيعان الهروب لمكان آمن عندما يتعرض المكان الذي يكونان فيه إلى قصف إسرائيلي، مشيرة إلى أنهما تعرضا أكثر من مرة لخطر الإصابة بسبب ذلك.

وقالت إنهما يضطران للبقاء ساكنين في مكانهما في حال تعرض المكان لقصف إسرائيلي.

من جانبه، ذكر زوجها يوسف أيوب أنه يواجه صعوبة شديدة في توفير احتياجات عائلته، كما أنه لا توجد جهات مختصة لرعايتهما.

وبينما تعتمد الأم على إحدى بناتها، قال الأب إنه يعتمد على ابنه إياد في كل شيء، مضيفًا أنه “بمثابة العيون التي نرى بها الحياة”.

وطالب الزوجان الكفيفان، العالم والمنظمات الإنسانية بتوفير الحياة الكريمة للنازحين لا سيما فاقدي البصر، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين وسكان الخيام.